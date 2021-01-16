Во многих приморских инстаграм-пабликах вчера, 16 января, появился пост с интересной для правоохранителей видеозаписью. На кадрах водитель микроавтобуса объезжает образовавшуюся на проезжей части пробку - по трамвайным путям.В комментариях под одним из постов разгорелся жаркий спор о том, насколько легальны действия водителя. Кто-то, говорит, что у шустрого автолюбителя отберут права. Кто-то же, ссылаясь на ПДД, утверждает, что \\"движение по трамвайным путям попутного направления, когда заняты все полосы данного направления\\", - разрешено и водителю ничего не будет.В любом случае, видеозапись с подвигами водителя едва ли останется незамеченной для сотрудников полиции. \\"Комсомолка\\" продолжит с нетерпением следить за развитием событий.Кстати, найти водителя оказалось для журналистов несложной задачей: мужчина объявился сам. По крайней мере именно в инстаграм-историях местного инженера-механика по имени Эдуард можно увидеть видео, снятые внутри салона микроавтобуса. Да, прямо во время проезда по трамвайным путям.Похоже, что сам водитель поступком гордится.