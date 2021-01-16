Очередной снежный циклон нагрянет в Приморье в понедельник, 18 января. Информацию об это разместили синоптики портала \\"Примпогода\\". По данным экспертов, у грядущего вихря \\"невеликие запасы влаги\\", но местами все же выпадет снег в небольшом и умеренном количестве.- Ночные морозы 18 января немного ослабеют, в среднем от -16 до -22 градусов. Дневная температура будет на несколько градусов выше: -10...-18, - делятся синоптики.Циклон продержится около суток и 19 января уже переместится в Охотское море. После этого осадки в Приморье прекратятся, но теплее не станет. Вслед за циклоном в регион хлынет дополнительная порция холода - крещенские морозы.- Минимальная температура воздуха будет -26...-33 градуса, в горных районах столбики покажут значения до -40 градусов, днем: -12...-20 градусов.Морозы начнут слабеть в середине недели.Во Владивостоке в понедельник может пройти небольшой снег. В крещенскую ночь погодные условия во будут крайне неприятными: сильный ветер и мороз -20...-23 градуса. Во вторник днем ветер станет тише, потеплеет до -15...-16 градусов.