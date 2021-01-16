Движение транспорта по улице Капитана Шефнера возобновлено. Как сообщили представители мэрии Владивостока, рабочие завершили уборку снега на одном из самых опасных спусков в городе.- Работы по очистке и обработке противогололедными материалами велись и вечером, и ночью, и утром. Благодаря брошенным силам участок удалось так быстро открыть для движения автотранспорта, - рассказали специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».Напомним, в пятницу, 15 января, из-за сильного снегопада и шквалистого ветра, участок на улице Капитана Шефнера был закрыт.По словам сотрудников мэрии, на данный момент работа снегоуборочной техники на остальных участках города продолжается. Основной упор сделан на уборку дорог по маршрутам движения общественного транспорта, подходам к школам, больницам, детским садам и другим социальным учреждениям, а также на очистку пешеходных зон, лестниц, автобусных остановок.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14