Инастаграм-модель из Владивостока Анастасия Слободчикова поделилась со своими подписчиками шокирующим видеороликом. На кадрах девушка в одном лишь коротком платье на бретельках \\"проснулась\\" посреди бушующей снежной стихии.Судя по тому, что в дальневосточной столице осадки выпадают не так часто - видео было снято вчера, 15 января, во время царствования мощного циклона. А ведь градусники термометров показывали значения не выше -16 градусов! А еще и шквалистый ветер до 25 метров в секунду! Можно только представить насколько холодно в этот момент было на берегу моря.Пользователи интернета восхитились храбростью девушки и пошутили, что на подобные видео даже смотреть холодно.Напомним, что Анастасия вот уже практически три года как занимается закаливанием организма: регулярно купается в проруби. На вопрос: не повредят ли подобные купания на здоровье? Отвечает, что регулярно проходит медкомиссии и получает добро на моржевание у врачей. По мнению Анастасии, закаливание идет ей только на пользу.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14