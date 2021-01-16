Жительница Артема украла у своей приятельницы крупную сумму денег с банковского счета. Инцидент произошел прямо в гостях. Девушка наведалась домой к своей хорошей знакомой, и в какой-то момент попросила воспользоваться ее телефоном.Как 33-летняя подозреваемая рассказала сотрудникам полиции, когда она взяла в руки смартфон, на него пришло СМС-уведомление о зачислении 114 тысяч рублей на счет. Увидев сообщение, злоумышленница решила воспользоваться ситуацией и перевела эти средства себе на карту. В последствии деньги потратила на собственные нужды.- Следователем ОМВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет, - отметили в пресс-службе ведомства.В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14