Сегодня утром на въезде во Владивосток образовалась \\"аномальная зона ДТП\\". На улице Маковского, между \\"Зарёй\\" и \\"Академгородком\\" пострадали как минимум четыре машины. Автомобиль Honda Capa, повредив правый бок, застрял у обочины, Chevrolet Cruze врезался в столб. А две другие машины - Toyota Fielder и Nissan Juke улетели с косогора.Как оказалось, не все из транспортных средств \\"пали\\" в одно время. По словам одного из очевидцев, универсал лежит в кювете со вчерашнего вечера, тогда как \\"жук\\" присоединился к компании только утром.Главными виновниками ДТП местные жители посчитали вчерашний снегопад и скользкую нерасчищенную дорогу. Информации о пострадавших людях на данный момент нет.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14