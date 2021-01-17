По всей стране этой зимой лютуют морозы. Говорят, это следствие глобального потепления, но оставим парадоксы ученым. Приморье эта тенденция тоже не обошла стороной, и новогодние праздники выдались очень холодными. С началом рабочих дней немного потеплело, но на следующей неделе синоптики снова обещают холода.Сколько продержатсяДополнительная порция холода вторгнется в Приморский край во вторник, 19 января. Грянут те самые крещенские морозы. Минимальная температура -26...-33 °С, в горных районах до -40 °С, на побережье -18...-24 °С. Днем -12...-20 °С.Но к середине недели в нижней тропосфере северные потоки сменятся на западные, станет поступать более теплая воздушная масса. Морозы станут ослабевать. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 2–6 градусов.В среду, 20 января, во Владивостоке улучшатся погодные условия. Ветер ослабеет, температурный фон повысится на 4–6 градусов.А как же прорубьНа Крещение в Приморье ожидаются крепкие морозы. В крещенскую ночь с 18 на 19 января погодные условия во Владивостоке будут жесткими: сильный ветер и мороз -20...-23 °С. Днем 19 января ветер станет тише, потеплеет до -15...-16 °С.При этом еще в понедельник во Владивостоке может пройти небольшой снег, добавив любителям ночной проруби дополнительных проблем. Во вторник, 19 января, циклон переместится в Охотское море, снег в Приморье прекратится.По Приморью сильных снегопадов не ожидается, местами выпадет небольшой и умеренный снег. Ночные морозы немного ослабеют, -16...-22 °C, на северо-востоке до -27 °C, на побережье -10...-15 °C. Дневная температура -10...-18.Если же вы все-таки планируете купание в проруби, вам пригодится следующая информация: МЧС края обнародовало список мест, специально подготовленных для купания 18 и 19 января. Окунуться в праздник Крещения можно по 17 адресам, список которых доступен по ссылке.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14