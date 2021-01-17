Утром в воскресенье, 17 января, на улице 1-я Морская жители Владивостока к удивлению обнаружили лежащий на боку автомобиль «Хонда Стрим». Как сообщает ИА PrimaMedia, водитель не справился с управлением.Произошло это в районе поворота на Тигровую. Полоса движения оказалась перекрыта, но повезло, что в воскресенье здесь достаточно свободный трафик, так что пробок не наблюдается.Вероятно, что причиной аварии в том числе моги послужить и скользкие дороги. В пятницу в краевой столице выпало 7 мм осадков, высота снежного покрова – 10 см. Сейчас снегоуборочная техника распределена по всем районам города.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14