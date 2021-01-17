К полицейским Уссурийска обратился 53-летний житель села Богатырка и рассказал, что у него украли машину «ВАЗ 21063» стоимостью в 65 000 рублей. Как все было: ночью его сын припарковал машину около местного клуба. Чтобы ее е угнали, молодой человек снял с автомобиля аккумулятор. Но забыл закрыть машину на ключ, чем и воспользовались злоумышленники.Полицейские составили ориентировку на похищенное транспортное средство, и вскоре автомобиль обнаружили во дворе частного дома в селе Кроуновка.По подозрению в угоне задержали двоих: 38-летний житель села Кроуновка и 52-летний житель села Пуциловка. Оба ранее неоднократно судимые. Оба признались во всем, после разговора в отделе полиции.Оказалось, что машину они хотели разобрать и продать ее по запчастям. Так как в автомобиле отсутствовал аккумулятор, злоумышленники отбуксировали ее к месту своего жительства в село Кроуновка при помощи троса.В итоге возбуждено уголовное дело по статье «кража». Угонщикам грозит до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Сейчас они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А похищенный автомобиль уже вернули владельцу.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14