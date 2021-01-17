Жителей Владивостока предостерегают от встречи с беременной девушкой и желания «помочь» ей по простой мошеннической схеме. Схема простая: девушка просит наличные, а в ответ переводит ту же сумму на карту. Только деньги на карту не доходят, когда человек понимает, что его обманули, девушки уже и след простыл.Судя по обилию сообщений на эту тему, таким способом было обмануто уже немало приморцев. Пишут, что девушка может «работать» вместе с парнем, а иногда ходит с 5-летней девочкой. Причем видели их в самых разных районах Владивостока.«Девушка одета в черный пуховик с мехом на капюшоне, волос черный, с челкой, худая, рост примерно 170 сантиметров. Парень в капюшоне, пуховик темно-синий, рост примерно 160 сантиметров», - пишут те, кто пострадал от этой парочки сегодня в районе Чуркина. Другие подтверждают – видели утром в районе ТЦ «Махаон» на Окатовой.Паблик dpskontrol125rus в инстаграме даже опубликовал ее фото, которое мы пока приводим с купюрами до официального подтверждения от УМВД. На фото эта девушка еще беременная, значит, это было еще осенью прошлого года. В ноябре 2020 года она родила девочку, ребёнка оставила в роддоме, пишут подписчики паблика.«Так давненько они уже промышляют таким вот образом, знакомого ещё в ноябре она опрокинула. Пожалел ее, заявлять не стал, думал, нечайка, а вот оно как, значит, на Столетии постоянно шкуру трёт».«Ко мне она на Столетии подходила, просила дать наличку, а мне на карту перевести».«Она у нас в магазине продавца так обманула... Ходит ещё иногда с ребёнком, девочке лет 5».«Просто очень странно, у следователя очень много дел по ней, почему допускают до сих пор её похождения».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14