Паблик «Интересно в Приморье» опубликовал кадры серьезного пожара в многоквартирном доме на Луговой во Владивостоке. Мощные языки пламени вырываются из окна на третьем этаже, при этом пожарных на месте еще не видно.Автор видео, снимая пожар из дома напротив, взволнованно комментирует, что дорога каждая секунда.Пожар произошел вечером 17 января в доме по адресу ул. Луговая, 72.Как сообщают очевидцы, огонь уже потушили. Сейчас из окон продолжает валить чёрный дым.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14