Второй день подряд в Приморье умирает от коронавируса по шесть человек за сутки. Число погибших составляет уже 451 пациент, что составляет примерно 1,4% от общего числа заболевших. На 1 января умерших было 1,3% от заболевших.При этом статистика по заболевшим в Приморье с 20 ноября показывает какую-то невиданную стабильность. Ежедневно в регионе заболевает от 230 до 240 человек, не больше не меньше. То есть, вопреки ожиданиям, вирус распространяется не в геометрической, а в арифметической прогрессии – каждый день на почти одинаковое число.Итак, за прошедший день, 16 января, в Приморье зафиксировано еще 237 случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала эпидемии - 33 251.Выздоровело еще 167 пациентов, всего справились с инфекцией - 24 697.Отметим, что в Приморье уже началась массовая вакцинация от коронавируса. Привиться может каждый, записавшись в поликлинике, независимо от возраста или социального статуса. Это хорошая новость, потому что вакцинация – главное оружие против эпидемии.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14