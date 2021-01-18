Авария с участием сразу трех авто попала на запись видеорегистратора в Приморье. Машина попросту скатилась на главную дорогу с второстепенной. По словам очевидцев, спуск в это месте сильно обледенел, затормозить удается далеко не всем.ДТП случилось на улице Гагарина в Большом Камне. В социальных сетях горожане рассказали, что после снегопада дорога сильно обледенела, поэтому на спуске несет всех подряд.«Керлинг?», «Cама утром ехала на L,не помогло. Там гольный лед, хорошо, что машин на главной не было», «Перекрестки надо посыпать 3 раза в день», «Хорошо пешеходов не было, из-за таких люди гибнут», «По-дамски уверенно и не предусмотрительно», «Сегодня там было очень скользко. У самой машину занесло, правда там никого не было», – делятся местные жители.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14