Суд вынес приговор жителю Владивостока, воровавшему из салонов автомобилей ценности.Вор действовал по хитрой схеме: сначала высматривал на парковках крупных торговых центров машины, которые собирался обчистить, затем прокалывал на них шины. Когда на стоянку из магазина возвращались владельцы и начинали менять колеса, злоумышленник влезал в уже открытые автомобили и похищал имущество, включая банковские карты, которыми позже расплачивался в магазинах города.Сотрудники полиции задержали преступника. Следственным подразделением были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».Общий ущерб, причиненный потерпевшим составил 190 тысяч рублей.Первомайский районный суд Владивостока признал подсудимого виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Осужденный частично возместил ущерб. В остальной части заявлен гражданский иск, который полностью удовлетворен судом, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14