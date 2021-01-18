Во Владивостоке покупательница осталась шокирована после посещения известной сети супермаркетов. Как уверяет клиентка, от продукции, приобретенной ей в магазине, исходил неприятный запах. Горожанка уверена, что ей продали просроченный товар. Однако возвращаться в магазин и устраивать скандал женщина не стала, но решила предупредить других через сеть.– На Сахалинскои купили куриные крылья в маринаде, так как такую продукцию покупаем крайне редко, спросила о свежести, сказали: «Сегодняшние»! Раз так – купили. Дома открыла пакет, оттуда вонь, которая перебивала запах маринада, сначала подумала, что это какой-то новомодныи , отвратный маринад. Но запах гнили и разлагающегося мяса перебивал все. Решила смыть маринад и посмотреть на их внешний, совсем не респектабельный видон. Они уже разлагаются! Я все понимаю, заветренные можно подсунуть, но как можно так откровенно травить людей ? Жаловаться, относить, кидаться крыльями в руководство магазина я не буду. Но призываю всех, будьте внимательны, лучше самим сделать, это же инфекционка на пару тройку недель, – поделилась обеспокоенная покупательница.Пользователи сети не оставили зловонную покупку без внимания.«Мне не понятно, почему автор не пошел в магазин и не оформил возврат? А магазин в свою очередь не отправил продукцию поставщику. Так и будет помоечная еда поступать в магазины из-за лени покупателей», «Лишний раз убеждаюсь, что все-таки лучше самой. Если нет времени купила готовый маринад и через часик можно делать», «Кур били перед смертью, 100 пудов», «Давно известно, что собственное производство для реализации тухлых продуктов. И не надо делать удивлённое лицо», – делятся местные жители.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14