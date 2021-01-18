В Приморье в этом году планируют построить первую гостиницу известного мирового бренда AccorHotels. Привлекательность края, как территории для создания сети отелей, обсудили зампредседателя правительства региона Константин Шестаков и гендиректор компании Accor New East Europe Алексис Деларофф.Как сообщил Алексис Деларофф, сейчас Accor New East Europe ведет переговоры по трем проектам в области гостиничного бизнеса в Приморье.— Один из проектов уже находится в стадии реализации, ведется стройка. Я прилетел сюда, чтобы финализировать подписание соглашения по брендированию этого объекта. Ожидается провести эту работу в течение ближайших нескольких месяцев, после чего мы сможем сделать официальное объявление. Два других проекта активно обсуждаются, что тоже, скорее всего, приведет к подписанию договоров, — рассказал Деларофф.Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, представители Инвестиционного агентства края продемонстрировали инвестору возможные площадки для реализации инициативы, рассказали об их преимуществах и о возможностях для ведения бизнеса в регионе.СПРАВКА:Международный гостиничный оператор AccorHotels — владелец более чем 4,5 тысячи отелей, курортов и резиденций более чем в 100 странах мира. Штаб-квартира находится в пригороде Парижа Эври. В России группа представлена компанией Accor New EastEurope, в активе которой около 50 объектов.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14