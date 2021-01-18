Серьезное дорожно-транспортное происшествие разыгралось утром в Михайловском районе Приморья. Около 08:40 водитель Нonda HR-V не справилась с управлением и выехал на встречную полосу. Мини-кроссовер на всем ходу протаранил Toyota Town Ace.– У водителя микроавтобуса диагностирована травма головы, у пассажира травма бедра. Водитель Нonda HR-V получила травмы головы, грудной клетки и позвоночника, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.Жители Приморья высказывают свои мнения в сети по поводу происшествия.«Прям на моих глазах это было. Все живы мы вытаскивали женщину», «Не знаю был у нее регистратор или нет. Но мы ехали позади этой женщины. Она может испугалась, когда поймала бровку и руль резко крутанула, и поэтому ее вынесло на встречку», «Вчера выезжала с «Роснефти» в сторону Михайловки, а по моей полосе неслась машина. Чуть было не было! Граждане! Ну, куда вы вечно несетесь?? О себе не думаете, подумайте о других! В машине дети!», – отмечают жители края.В социальных сетях родственники пострадавших сейчас ищут очевидцев, в авто которых установлены видеорегистраторы.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14