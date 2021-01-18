На взлетно-посадочной полосе аэропорта Владивостока произошла авария, из-за которой два самолета, следовавшие из Якутска и Петропавловска-Камчатского, не смогли приземлиться в дальневосточной столице. Воздушные судна были вынуждены сесть на запасной аэродром, который находится в Хабаровске.- При выполнении учебно-тренировочного полета у самолета авиакомпании «Аврора» DHC-6-400 произошло разрушение пневматики на стойке правого шасси. Сейчас производятся работы по эвакуации воздушного судна с летного поля. Самолет в результате не пострадал, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе аэропорта дальневосточной столицы.Сам аэропорт работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов не предвидится. Случившееся не стало причиной нарушения графика прилетов и вылетов из Владивостока.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.