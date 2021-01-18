Настоящий транспортный коллапс произошел на Эгершельде во Владивостоке. По словам местных жителей, пробка в направлении центра города начинается от Маяка, при этом транспортные заторы наблюдаются даже во дворах.– На остановке МГУ работают сотрудники ГИБДД, похоже, останавливают машины для досмотра. Мы простояли в пробке больше часа. Далее движение свободно, – поделился один из очевидцев.Другой горожанин отметил, что полицейские сейчас пытаются разгрузить движение, убирая с обочины авто, припаркованные с нарушением.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14