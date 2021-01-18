Движение автотранспорта по улице Фонвизина во Владивостоке теперь одностороннее. По решению ГИБДД и городской администрации на улице установили соответствующие знаки.Решение было принято по результатам проведенного сотрудниками ГИБДД и специалистами мэрии мониторинга дорожной обстановки. Одностороннее движение установлено на участке от дома № 5 к дому № 50/52 на улице Некрасовской. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, исключить конфликтные ситуации среди автолюбителей и снизить количество ДТП.По данным пресс-службы мэрии, в районе дома № 5 на Фонвизина установили знак «Одностороннее движение». Он действует по направлению к улице Некрасовской. В районе Некрасовской, 50/52 появился знак «Въезд запрещен».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14