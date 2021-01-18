Дальневосточная транспортная прокуратура начала проводить проверку по факту ЧП в аэропорту Владивостока. 18 января из-за поломки судна DHC-6-400 двум самолетам пришлось приземлиться не в дальневосточной столице, а в другом регионе – в Хабаровске. Так, на запасном аэродроме оказались самолеты, следовавший из Петропавловска-Камчатского и Якутска. Уже известно, авиаинцидент с разрушением стойки шасси случился во время посадки воздушного судна, которое принадлежит компании «Аврора».- По предварительным данным воздушное судно выполняло аэродромные полеты, на его борту находились только 2 члена экипажа, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден, - отметили в пресс-службе ДВТП.Сейчас транспортные прокуроры Сахалина и Приморья выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. По результатам проверки они примут процессуальное решение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвария на взлетной полосе аэропорта во Владивостоке – пассажиры из-за ЧП оказались в другом городеДва самолета были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме, который расположен в другом регионе (подробности..)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.