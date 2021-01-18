Прокуратура Хасанского района с помощью суда добилась сноса незаконно возведенных построек на территории охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника.Ранее надзорное ведомство провело проверку законности размещения объектов капитального строительства на этой территории. Было установлено, что местный житель, имея в собственности более 10 лет в охраняемой зоне заповедника земельный участок, нарушив закон, возвел двухэтажный жилой дом площадью 190 квадратных метров, а также 7 других капитальных строений. Любое строительство на охраняемой территории находится под полным запретом.Прокурор Хасанского района обратился в суд с исковым заявлением о сносе незаконно возведенных капитальных объектов. Хасанский районный суд удовлетворил требований прокурора в полном объеме.Решение суда в законную силу не вступило, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14