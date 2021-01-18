Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту смерти 81-летней жительницы Владивостока. Женщина выходя из автобуса на остановке в городе, упала и получила тяжелый перелом правого бедра. Позже она скончалась в больнице.По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, инцидент произошел, когда пенсионерка покинула маршрутный автобус на остановке «Проспект 100-летия Владивостока».Представители пресс-службы УМВД по Владивостоку сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Полиции предстоит выяснить, не было ли падение пожилой женщины вызвано неправильными действиями водителя автобуса.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14