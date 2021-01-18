Муниципальный правовой акт, в котором обозначены требования к размещению вывесок вступил в силу во Владивостоке. Документ касается вывесок на фасадах торговых, развлекательных и бизнес-центров, а также государственных (муниципальных) организаций. Также в нем прописана процедура демонтажа вывесок, которые не соответствуют требованиям Правил благоустройства.Теперь прежде чем заказывать и размещать вывеску, предпринимателям необходимо согласовать дизайн-проект ее размещения. Это делается в городском управлении наружной рекламы и информации. Это делается, чтобы городские вывески соответствовали единому стилю.— В случае размещения вывески, которая не соответствует требованиям этих правил, она подлежит демонтажу на основании предписания. Такое предписание выдает как раз наше управление, — прокомментировала и. о. начальника городского управления наружной рекламы и информации Марина Костерина.Владелец «неправильной» вывески или собственник сооружения, на котором висит вывеска, обязан осуществить ее демонтаж в течение месяца со дня выдачи предписания. Если он этого не сделает, демонтаж вывески и ее хранение (полгода) проведут за счет средств бюджета города, а владелец вывески обязан будет возместить все расходы.Первые работы по демонтажу незаконно установленных конструкций намечены во Владивостоке на 22 января. Демонтаж проведут с привлечением спецтехники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».Раз в квартал реестр организаций, получивших предписание демонтировать вывески, будет передаваться для контроля главе города.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14