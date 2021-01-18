Погибшего в Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия взрослого самца амурского тигра доставят в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийск. В Приморье будет проведена ветеринарно-биологическая экспертиза, которая определит не было ли у хищника каких-либо заболеваний, способствовавших его выходу на автодорогу.По данным пресс-службы «Центра «Амурский тигр», трагическое столкновение произошло на 191 километре трассы «Хабаровск-Комсомольск» в районе села Троицкое. Ночью водитель легкового автомобиля не успел среагировать, когда перед машиной внезапно оказался тигр. От сильного удара хищник получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.На месте происшествия сотрудники ГИБДД и специалисты отдела комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края собрали все необходимые улики, которые помогут установить обстоятельства происшествия.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14