На Крещение, 19 января, из Приморского края уйдет циклон, пришедший из Китая. С его уходом снег в регионе повсеместно прекратится, но придут очередные холода и на побережье усилится ветер.По данным портала Примпогода, Приморье ожидают самые настоящие крещенские морозы: ночью температура опустится до −23...-30 °С, а в горных районах до −39 °С. На побережье будет несколько теплее −17...-22 °С.Фон дневных температур, по сравнению с понедельником, также понизится до −9...-19 °С.В крещенскую ночь во Владивостоке осадков не ожидается, однако мороз достигнет −20...-22 °C. Похолодание будет сопровождаться сильным северным ветром, добавляющим ощущение стужи.Днем 19 января в столице Приморья сохранится ясная и ветреная погода, максимальная температура составит −13...-16 °C.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14