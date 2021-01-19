19-летняя Дарья Борец из Уссурийска пропала 11 января 2021 года. Около 08:30 утра она ушла из дома, который расположен по адресу: улица Достоевского,12, и исчезла. Обратно она не вернулась ни через день, ни через два. Никто не знал о местонахождении девушки и о том, все ли с ней в порядке. В дело вмешались волонтеры Примпоиска.Они разместили в сети фотографию Даши и указали ее приметы. Было известно о том, что ее рост 170 сантиметров, у нее темные волосы, стрижка каре, голубые глаза, и она носит очки для зрения. В день пропажи она была одета в черный полушубок, черные штаны и бордовые замшевые сапоги. При себе у Даши была синяя сумка.Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Борец завершены. К счастью, девушку нашли живой и невредимой. Ее жизни ничего не угрожало. Активисты благодарят все неравнодушных за оказанную помощь.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14