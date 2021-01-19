Занятное видео появилось на просторах интернета. На кадрах жительница Владивостока показывает через какие преграды ей пришлось пройти, чтобы проводить ребенка в детский сад. Понять, почему водитель такси решил поступить именно так, сложно.- Проход к детскому саду 104, по проспекту Красного Знамени,120 перекрыт машиной, нет открытого доступа к нормальному проходу в детское учреждение как детям, так и их родителям, - пишет пользователь сети.Если ребенку протиснуться в пространство между машиной было сложно, то для взрослого это задача и вовсе со звездочкой. Приморцы в ярости от поведения таксиста, ведь вариантов припарковаться по-человечески, по их мнению, масса. Но почему-то он решил, что самое удачное место – впритык к входной калитке. Маме малышки советуют не теряться и обращаться в полицию и к руководству учреждения, чтобы такие ситуации больше не повторялись.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14