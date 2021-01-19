Следственный комитет в Приморье завершил расследование резонансного дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки, которое произошло во Владивостоке в октябре прошлого года. Подробно об этом «Комсомолка» писала ранее.Напомним, нетрезвый 31-летний мужчина через окно влез в квартиру дома во Фрунзенском районе города. В квартире он увидел 14-летнюю девочку и запугав ее изнасиловал. На следующий день он вновь вернулся на место преступления и незаконно проник в квартиру. Однако на этот раз насильник получил отпор от матери девочки и убежал. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции.На сегодня следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14