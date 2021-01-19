Полиция во Владивостоке окончила расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранения наркотиков.Следствие установило, что 28-летний местный житель в центре города вынул из тайника так называемую закладку — заказанные ранее десять полимерных пакетов с синтетическим наркотиком. В районе набережной Спортивной гавани гражданина заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейским показалась подозрительной нетвердая походка мужчины.Увидев стражей порядка, прохожий заметно занервничал. Он вытащил из кармана сверток и бросил его на землю, что не ускользнуло от внимания полицейских. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.Криминалистическое исследование показало, что в свертке во всех десяти пакетиках находился мефедрон общей массой 4,42 грамма. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Задержанный может попасть за решетку на срок от трех до десяти лет.Сейчас расследование дела завершено: доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14