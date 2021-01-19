По данным, опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с заболеваемостью коронавирусом, за последние сутки в Приморском крае был выявлен 231 новый случай заражения. Общее количество инфицированных COVID-19 жителей региона с начала пандемии составило 33717 человек.За прошедший день диагноз был официально снят с 298 приморцев — они считаются выздоровевшими. Всего на сегодня, согласно официальной статистике, в Приморье уже переболели новой болезнью 25122 человека.Не справились с коварным заболеванием 462 приморца. Из них 6 человек умерли от COVID-19 в последние сутки. Максимум по количеству скончавшихся в сутки был зарегистрирован 15 декабря — 7 человек. С 14 января в крае ежедневно умирает не менее 5 человек.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14