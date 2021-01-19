Водитель маленькой Toyota Vitz спровоцировала серьезную аварию на приморской трассе. Автолюбительница не справилась с управлением и на всем ходу протаранила Toyota Carib. От удара малолитражка выехала за пределы трассы, а универсал получил серьезные кузовные повреждения.ДТП произошло в Шкотовском районе Приморья, на 47-ом километре трассы Артем – Находка –Порт Восточный. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ПК, водитель Toyota Vitz не учла погодные условия и состояние трассы. К счастью, обошлось без пострадавших. Чего нельзя сказать об авто. Особенно досталось универсалу. В Carib буквально вырвало переднюю стойку.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14