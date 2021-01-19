Беговои клуб RunDnsRun при поддержке администрации Владивостока решил порадовать любителей лыжного спорта любительским забегом на острове Русский.Спортивное мероприятие решено провести в субботу, 23 января, на лыжной трассе в районе поселка Канал. Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, участвовать могут все желающие. Специально для тех, у кого нет собственных лыж будет работать бесплатный прокат.«В этот день специально для участников забега администрация Владивостока откроет прокат лыж на час раньше. Поэтому в 8:30 начинаем получать лыжи, а в 9:00 уже стартуем. Лыжи будут выдавать бесплатно всем, кто зарегистрировался на наше мероприятие», — уточнили организаторы забега.Записаться на участие в забеге можно перейдя по ссылке.СПРАВКАНа острове Русский работает бесплатная лыжная трасса протяженностью 3,5 километра. На спортивном объекте помимо трассы обустроены теплые раздевалки, кафе, открыт бесплатный прокат лыж. На трассе работает освещение, благодаря чему кататься можно и в вечернее время.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14