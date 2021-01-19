Тигрица, отловленная в Дальнереченском районе 18 декабря, находится в отличной физической форме. Как сообщили сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных «Центр «Тигр», молодую хищницу недавно перевели в просторный открытый вольер, где она уже совершила 6 успешных охот.Напомним, тигрица охотилась на собак в нескольких населенных пунктах Приморья. Мероприятия по отпугиванию животного оказались неэффективными и было принято решение изъять зверя из природы для обследования и выяснения причин нетипичного поведения. Сейчас тигрица находится на передержке в центре.Пока о возвращении тигрицы в естественную среду обитания еще речь не идет. Для решения этого вопроса, специалисты должны быть уверены, что животное готово к самостоятельнои жизни, а также избегает встречи с человеком, сообщила пресс-служба «Центра «Тигр»Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14