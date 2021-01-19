В середине января троих несовершеннолетних ребят с симптомами серьезного отравления доставили в больницу медики скорой помощи во Владивостоке. Как выяснили врачи, подростки в подвале одного из домов улице Часовитина, вдыхали содержимое газового баллончика.По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, трое мальчишек, 10, 12 и 14 лет, вдыхали газ из баллончика для заправки печки. Именно это и привело к тяжелому отравлению и последующей госпитализации.Медики оказали пострадавшим необходимую экстренную врачебную помощь. Когда угроза жизням ребят миновала, они отправились в токсикологическое отделение больницы.По факту отравления несовершеннолетних бытовым газом полиция Владивостока начала доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14