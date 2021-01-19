Прокуратура Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против уже бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю. Мужчину обвиняют в получении взятки должностным лицом, причем сопряженном с вымогательством.Как считает следствие, преступления совершались на протяжении года — с сентября 2019 по сентябрь 2020 года. Сотрудник колонии получал от осужденных деньги за «покровительство»: закрывал глаза на запрещенные предметы и не применял к заключенным мер взыскания.Требуя взятки, замначальника оказывал психологическое давление на осужденных, угрожал, что если денег не будет, он изменит режим отбывания наказания на более строгий.В общей сложности взяточник получил более 95 тысяч рублей — деньги заключенные переводили ему на банковскую карту.Остановить «оборотня в погонах» удалось, в том числе и при участии оперативных сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.Сейчас уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14