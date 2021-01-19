Массовое ДТП с участием большегруза случилаось в центре приморской столицы днем 19 января. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель КамАЗа. Большегруз протаранил три машины на перекресте. Движение на аварийном участке оказалось сильно осложнено.Авария произошла рядом с домом №9 на улице Первая морская. Большегруз двигался со стороны Набережной. В какой-то момент тяжелая машина попросту стала сносить тех, кто оказался на пути. В итоге пострадали три авто. В причинах происшествия еще предстоит разобраться полицейским.«Тормоза отказали?», «Мой КамАЗ, мои правила», «Опять большегруз», «Вот поэтому я держусь подальше от больших машин», – делятся пользователи сети.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14