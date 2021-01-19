Обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы, обвиняемой в краже утвердила прокуратура Партизанского района Приморья.В середине декабря прошлого года дочь похитила у отца все его личные сбережения: 7 тысяч долларов США и 100 тысяч рублей. С украденными деньгами она поехала в Находку, где устроила себе отдых с горячительными напитками. Когда на следующий день в гостиничном комплексе ее задержали сотрудники полиции, выяснилось, что дама уже успела истратить 370 тысяч рублей. Оставшиеся деньги правоохранители изъяли и вернули владельцу.Теперь уголовное дело направлено прокурором в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу. Обворованный отец заявил гражданский иск на возмещение ущерба.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14