Судно, построенное на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье «Владимир Мономах» — первый в России танкер класса Aframax — отправилось в свой первый рейс. Бункеровка нефтепродуктами была произведена в Находке. Во время швартовки и погрузки буксирное обеспечение танкера осуществляло АО «Роснефтефлот», сообщила пресс-служба «Роснефти».По данным аналитической компании Vortexa, «Владимир Мономах» вышел из Находки 16 января с грузом низкосернистого мазута в объеме 61,2 тысячи тонн и должен прибыть в один из портовых терминалов в Южной Корее 20 января.Дедвейт танкера «Владимир Мономах» составляет 114 тысяч тонн, его длина достигает 250 метров, ширина — 44 метра. Судно имеет ледовый класс 1А.Танкер был спущен на воду в мае 2020 года. В декабре прошлого года после прохождения ходовых испытаний судно передано заказчику — «Роснефтефлоту» (дочерняя компания «Роснефти»).«Роснефть» управляет проектом по развитию верфи «Звезда» и является крупнейшим заказчиком продукции этого завода. Из более 50 размещенных на «Звезде» заказов, согласно данным нефтяной компании, 28 судов заказала «Роснефть».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14