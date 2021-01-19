После долгого перерыва Владивостокский цирк готовится возобновить работу. Сегодня, 19 января, учреждение проверила на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований административная комиссия.По сообщению представителей Управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, в цирке есть необходимый запас масок, антисептики в доступных местах, созданы условия для соблюдения социальной дистанции и регулярно проводится дезинфекция.Однако цирк смогут посещать не больше 50% посетителей от общей вместимости, а рассадка людей будет осуществляться в шахматном порядке.— По результатам проверки был составлен акт осмотра. Учреждение соблюдает все необходимые установленные санитарно-эпидемиологические требования. Ожидается, что цирк начнет работу в феврале, — уточнил начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.Напомним, цирк во Владивостоке приостановил работу в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса COVID-19.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14