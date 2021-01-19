Прокуратура Надеждинского района Приморья отреагировала на заявление учительницы начальных классов одной из местных школ, сообщившей о том, что ее оскорбила односельчанка. Надзорное ведомство провело проверку обстоятельств произошедшего.Было установлено, что обидчица это мать одного из детей, учащихся в классе, где заявительница является классным руководителем. О причине конфликта, возникшего между родительницей и педагогом, пресс-служба ведомства умалчивает. Однако сообщается, что несдержанная мамочка, идя в ногу с прогрессом, использовала для оскорбления учительницы один из интернет-мессенджеров. Проще говоря, она прислала классному руководителю голосовое сообщение «содержащее слова в неприличной форме, унижающие честь и достоинство женщины».Прокурор района возбудил в отношении виновной дело об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, по итогам судебного рассмотрения женщина подвергнута административному штрафу. О величине штрафа не говорится, но максимальное денежное наказание по данной статье для физических лиц — 3 тысячи рублей.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14