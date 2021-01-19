В популярном паблике Приморья разгорелся спор по поводу ситуации на дороге, которая недавно произошла во Владивостоке. В районе Эгершельда владелец Porsche Cayenne и водитель Toyota Aqua не смогли разъехаться на скользком участке, точнее никто из автомобилистов не хотел уступать оппоненту.Рассудить конфликт на дороге девушка решила с помощью пользователей сети. Мнения местных жителей разделились.«Два барана. Позади Porsche карман, но он же на Porsche, царь. Девушка тоже могла дать доехать до кармана и потратить на это 2 секунды. Но она же права», «Девушка права», «Так-то права, но вроде можно было выпустить, чтобы он закончил маневр и освободил проезжую часть. Тем более он уже почти выехал, и я не увидела знаков. Правила правилами, но солидарнее нужно быть», «Если Aqua сдаст назад, то вперед ей не проехать... Спасибо коммунальным службам», «Если повернула и видишь, что вниз уже идет машина, особенно если лед-то встань и выпусти. Или едь до кармана, чтоб он туда ушел. Ему что теперь задом пятиться в гору? Правила хороши, но в данном случае надо еще человеческие правила включать. А дать ему выехать проблем нет и не было. Правильно уперся. Может думать научит, хотя маловероятно», «Как обычно типичные люди Владивостока, уважения – ноль. Мы на джипе нам по фиг. Тошнит от Владивостока», «Вот она, женская логика: мы подымаемся в гору, у нас лед, мы правы! А он, что на раскаленном асфальте стоит? Ему вверх, по зеркалам и тоже по льду полквартала ехать, чтоб упертых пропустит», «Два идиота, чье время стоит копейки», – делятся приморцы.Предлагаем и вам высказать свое мнение в комментариях.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14