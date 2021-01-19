На улице Верхнепортовая, 12А, во Владивостоке случилось ЧП на дороге. Прямо на проезжей части загорелась Toyota Duet. Автомобиль вспыхнул в считанные секунды, к моменту приезда пожарных вся машина оказалась объята огнем. Образовалась внушительная пробка.– Тревожный вызов поступил в 16:17, пожарные прибыли через 7 минут. Локализовать очаг возгорания удалось в 16:28, ликвидация объявлена в 16:52. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.К счастью, обошлось без пострадавших. Сама машина не подлежит восстановлению.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14