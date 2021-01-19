Прокуратура Первомайского района Владивостока совместно с ФСБ установили, что пользователь одной из социальных сетей в популярном новостном аккаунте оставил комментарий, содержащий признаки экстремистских высказываний.В отношении гражданина прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“».Состоялось судебное рассмотрение дела и гражданина признали виновном. Ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14