Бесплатные прививки от коронавируса в Приморье – рассказываем, где пройти вакцинацию жителям региона. Напомним, что 18 января в Приморье стартовала массовая иммунизация населения от Covid-19. Как отмечают власти, до конца февраля в край поступят 90 тысяч доз вакцины, которую хватит на 45 тысяч человек. Как и полагается, первыми прививки получат граждане старше 55 лет и люди с хроническим заболеваниями. Остальным придется постоять в очереди. Но всем придется обратиться в одни и те же учреждения, на базе которых развернулись пункты иммунизации. Всего в регионе таких 11. Рассказываем, где можно сделать бесплатные прививки от коронавируса в Приморье.Арсеньевская горбольницаАдрес: Арсеньев, ул. Ломоносова, 2Телефон: 8(42361) 4-30-00Находкинская горбольницыАдрес: Находка, ул. Пирогова, 9Телефон: 8(4236) 64-04-05Уссурийская центральная горбольницаАдрес: Уссурийск, ул. Комарова, 55Телефон: 8(4234)34-20-82Дальнереченская центральная горбольницаАдрес: Дальнереченск, ул. Ленина, 34, ДальнереченскТелефон: 8(423) 562-54-65Дальнегорская центральная районная больницаАдрес: Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 94Телефон: 8(42373) 3-32-24Октябрьская центральная районная больницаАдрес: Покровка, ул. Красноармейская , 9Телефон: 8(423) 445-51-52Артемовская горбольница №1Адрес: Артем, ул. Партизанская , 13Телефон: 8(423) 374-34-79Спасская городская поликлиникаАдрес: Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 29Телефон: 8(423) 522-06-38Поликлиники Владивостока №1Адрес: Владивосток, ул. Уткинская, 7Телефон: 8(423) 240-79-11, 8(423) 245-15-36, 8(423) 240-63-86, 8(423) 222-11-18, 8(423) 240-79-27Поликлиники Владивостока №6Адрес: Владивосток, ул. Борисенко, 29Телефон: 8 (423) 263-86-45Поликлиники Владивостока №9Адрес: Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3Телефон: 8 (423) 278-84-40ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкованные одной дозой: в Приморье стартовала прививочная кампания против коронавирусаЛюдей собирают в пятерки, чтобы вакцину не пришлось выкидывать (подробнее...)