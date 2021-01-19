Компания МТС ТВ проанализировала новогодний трафик и выяснила, какие фильмы и сериалы больше всего интересовали приморцев во время прошедших длинных выходных. Списком поделилась в своем аккаунте в Инстаграм Евгения Сысоева, директор филиала МТС в Приморском крае.Самая популярная картина - «Непосредственно Каха». Атмосферная новогодняя комедия, снятая в Сочи обычными парнями про обычных парней. Главный герой принимает участие в гонках, чтобы понравиться девушке.Новогодняя классика «Один дома» и новинка «Ледяной капкан». Супруги, главные герои, просыпаются в машине, которая к этому моменту оказывается занесенной снегом. Автомобиль не заводится, цивилизация далеко, температура падает, и — вишенка на торте — Наоми беременна.«Акудама Драйв» — лидер среди сериалов. Зрелищное и красочное аниме от создателей «Наруто».«Сирена» — мистическая история о русалках, которая затягивает, как в морскую пучину. Второе место.Бронза — «Мост» — российская версия шведско-датского детективного сериала. В главных ролях — Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.Сохраняйте себе подборку и делитесь в комментариях своими любимыми фильмами.