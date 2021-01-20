Вопрос жителя Владивостока, который обратился к подписчикам популярного городского паблика, вызвал оживленную дискуссию в сети. Мужчина поинтересовался, какую машину можно приобрести в подарок девушке, чтобы была красивой, экономичной и недорогой и главная отвечала условиям города со сложным рельефом. Ответы оказались неоднозначными.«Тойоту Aqua в хорошей комплектации, батарея надежная, расход маленький, маленькая резвая», «Только зимой на ней не поездишь. У меня Prius, и весь снег стоит во дворе, ждет, когда на сопке либо растает, либо подсыпят щебнем. Иначе, это чудо машина не заедет», «Главное не Prius и не Aqua», «Да, в снегопад весело было наблюдать, как водители Aqua и Prius, пытаясь заехать в горку, растопыривали двери», «Для Владивостока не подходит, только если с наклейкой «Максим»», «А почему в темное время суток водители ездят без габаритов и фар? Это комплектация такая! Сегодня за час езды по городу уже 3 Aqua таких видел и 2 Prius», Только wd покупайте, а то во Владивостоке в снег ездить невозможно», – делятся местные жители.Словом, спор разгорелся в основном из-за двух популярных гибридных моделей. Среди советов для покупки также оказались Toyota Premio, Nissan Juke, Ноnda Fit и Subaru XV. А какие машины предпочитаете вы? Делитесь мнениями в комментариях.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14