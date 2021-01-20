Сегодня, 20 января, в 7:57 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о том, что в детском саду на улице Борисенко виден дым, идущий от крыши здания.Незамедлительно к месту возможного пожар прибыли 31 человек личного состава и 6 единиц техники, которые после разведки признаков пожара и задымления не обнаружили.Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, в целях обеспечения безопасности, из детсада были эвакуированы 80 детей и 17 человек персонала. Всех эвакуированных разместили в лицее № 1.В 8:43 стало понятно, что вызов ложный: дети возвращены в группы.Как выяснилось, огнеборцев вызвали сами сотрудники дошкольного учреждения.- С утра пришли на работу и увидели то ли дым, то ли пар на крыше. Сразу вызвали пожарных и провели эвакуацию 80 детей. Наверное, перестраховались, так как пожарные ничего не обнаружили. Но лучше так, ведь это безопасность наших детей, - рассказала заведующая детсадом Лидия Лопухова.Как сообщают спасатели, персонал детского сада действовал грамотно и принял все необходимые меры по обеспечению безопасности воспитанников, система жизнеобеспечения социального объекта в норме.Мэр Владивостока, также выезжавший к месту происшествия, \\"на всякий пожарный\\" дал поручение усилить проверки по пожарной безопасности во всех учреждениях образования города.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14