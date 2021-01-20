В крайне неприятной ситуации накануне вечером во Владивостоке оказался владелец Acurа, на пути которого оказался трактор. По словам пострадавшего, водитель крупногабаритной техники частично выехал на встречную полосу, при этом двигался с поднятым ковшом и не заметил спускающийся в этот момент кроссовер.Неприятный инцидент произошел на улице Нейбута. Автолюбитель двигался со стороны Баляева и явно не ожидал подобной атаки. Трактор ковшом буквально распорол дверь кроссовера. Повреждения оказались более, чем серьезными. Участникам аварии пришлось остаться на месте происшествия и несколько часов дожидаться приезда ГИБДД. Теперь пострадавшему автомобилисту предстоит длительное хождение по инстанциям и восстановление своего железного коня. К счастью, обошлось без пострадавших.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14