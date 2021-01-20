Серьезный пожар произошел ночью на улице Буссе во Владивостоке. В частном секторе загорелся дом на двух хозяев, огонь быстро охватил постройку, к тому же едва не перекинулся на соседние здания.Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, тревожный вызов с места ЧП поступил в 04:29. Спустя 8 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты. Очаг возгорания удалось локализовать в 09:13, а полностью потушить пожар в 10:25.Из-за огня пострадали фасады соседних строений. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали 20 брандмейстеров. Стоит отметить, что земля в этом районе считается элитной, стоимость участков исчисляется семизначными цифрами. Большинство домов – коттеджи и таунхаусы.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14